تراند اليوم : بالصور.. فنانة شهيرة ترزق بـ«توأم»



رزقت الفنانة ومقدمة البرامج المغربية الشهيرة، صفاء حبيركو، بمولوديها التوأم "نايل" و"نيليا"، بعد عملية ولادة ناجحة في إحدى المستشفيات الخاصة.

ونشرت الفنانة المغربية، فيديو مدته 17 دقيقة على قناتها باليوتيوب ومختلف صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، يرصد مسار حملها وولادتها، الأمر الذي تفاعل معه الجمهور مهنئين إياها بمولوديها.

وتحدثت "حبيركو" عن الفرح والحزن، وعن الصعوبات التي واجهتها في حملها، حيث مرت من لحظات صحية صعبة جدا، استلزمت متابعة يومية دقيقة من طبيبها، وتدخلا جراحيا عاجلا قبل موعد الولادة، وبالمقابل تحدث زوجها عن شعور غامر بالفرح حين سماعه أول صراخ لابنه "نايل" وابنته "نيليا".









