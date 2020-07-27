تراند اليوم : أصالة تفجر مفاجأة عن إنقاذها لـ بسمة وهبة من ميتة شنيعة: طلبت منها أن تتركني وحذرتها

تصدر حادث المطربة السورية أصالة نصري والإعلامية المصرية بسمة وهبة مواقع البحث.

كشفت الفنانة أصالة تفاصيلا جديدة عن نجاتها من حادث مروع بعد ارتطام الموتسيكل المائي الخاص بها بالصخور وتعرضها لإصابات هي والإعلامية بسمة وهبة التي كانت ترافقها.

وقالت أصالة إنها تحب البحر كثيرا وتفرح بـ"الجيت سكاي" كالأطفال تماما ، مضيفة: طلبت من بسمة وهبة أن تبتعد عني أثناء قيادتي لهذا الموتسيكل المائي لكنها أصرت على مرافقتي.

وأضافت: بسمة تعرضت لبعض الإصابات أكثر مني لكن نحن الاثنتان بخير.

وأكدت الإعلامية بسمة وهبة تعرضها لحادث في مياه الإسكندرية مع المطربة "أصالة" ، وقالت: بفضل الله نجونا من الموت بأعجوبة.

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اضافت عبر حسابها الرسمي على إنستجرام : أصالة كانت سايقة (الچيت سكي) بسرعة واصطدمنا بالصخور، وأنا اترميت برأسي على الصخر وفقدت الوعي ووقعت في القاع، وأصالة رغم وقوعها صممت تضرب الموج وتخبط وتنادي حد ينقذني.

وأضافت: أنا فوقت لقيت نفسي في مركب ناس طيبين ووشوش حواليا، كل واحد بيحاول ينقذني من الميه اللي دخلت جسمي وأنا فاقدة الوعي ومن النبض ودقات القلب والدم اللي كان طالع من الجروح اللي في رجلي.

واستدركت: شكرا يا حبيبي يا رب يا رحمن رحيم بعبادك، شكرا أصالة إنك صممتي تنقذيني وبالفعل أنقذتيني بشهامتك ودايما بتثبتيلي إنك جدعة وأصيلة، وشكراً للولاد اللي أنقذوني بالمركب وكانوا في قمة الأخلاق والجدعنة، وشكرا لعلي البحار، وجدعنتك دي مش غريبة على أهل إسكندرية.