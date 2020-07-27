يـاسين السقا يعلن موعد فيلمه الجديد “i See You”

نشر ياسين السقا، نجل الفنان الكبير أحمد السقا، البوستر الدعائي لفيلمه الجديد "i see you"، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وظهر "ياسين"، في البوستر الدعائي للفيلم وبجانبه الفنانة الأوروبية إليسيا ولكس، معلقاً عليه: " أنا أراك .. 2021 " Advertisements وكان نجل أحمد السقا أعلن أن الفيلم يناقش قضية ، وأحاول من خلاله إلقاء الضوء على هذه الظاهرة الخطيرة ". التحرش ، وأحاول من خلاله إلقاء الضوء على هذه الظاهرة الخطيرة ". جدير بالذكر أن، ياسين السقا نجل النجم الكبير أحمد السقا، يدرس في إحدى الجامعات في مدينة نيويورك بعدما حصل على منحة دراسية .

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