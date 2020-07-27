بعد صورتها على البحر.. أبرز إطلالات مادلين مطر الصيفية

تحرص المطربة اللبنانية مادلين مطر على مشاركة متابعيها بشكل دائم بلقطات من حياتها بمختلف المناسبات، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وزادت معدلات البحث عليها منذ ليلة أمس من قبل محبيها بمختلف الوطن العربي، وذلك عقب نشرها صورة لها اثناء قضاء أجازتها الصيفية، مما جعلها تتصدر محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية.

وظهرت مطر في الصورة وهي ترتدي ملابس البحر بلوني الأخضر والأصفر مع قبعة ونظارة شمسية سوداء، وتحتسي فنجان من القهوة، ليكشف تعليقها مدى حبها لشاطئ البحر بصحبة القهوة ذلك الثنائي الذي يضفي على الكثيرون الراحة والاسترخاء.

وكتبت على صورتها التي تداولها النشطاء أمس:"سآخذ جانبًا من الشاطئ مع قهوة.. يوم أحد سعيد عليكم يا شباب، لا تنسوا أن تبقوا بأمان"، وذلك إشارة لضرورة الحرص على الالتزام بالاجراءات الوقائية للحماية من عدوى فيروس كورونا المنتشر بشكل عالمي.

ماديلن مطر في السينما

ويذكر أن الجمهور المصري تعرف على الفنانة اللبنانية بشكل أكبر حين قدمت بالسينما فيلم "أخر كلام"، مع الفنان الكبير الراحل حسن حسني، بجانب مشاركتها في فيلم "مهمة في فيلم قديم"، ذلك الفيلم الذي خرجت الفنانة فيفي عبده أحد أبطاله لتعلن ندمها على الاشتراك فيه حيث أنه سقط وفشل على مستوى النقاد والجمهور معًا.

وكانت مطر قد غابت عن الساحة الفنية فترة عقب وفاة والدتها حيث عاشت لفترة مصدومة من فراقها ولم تتمكن من ممارسة حياتها بشكل طبيعي، كما أنها صرحت بأحد الوسائل الإعلامية أنها ظُلمت فنيًا بسبب السياسة وتراجع الفن الهادف، كما أنها وترفض مطر المشاركة في أي عمل مرتبط بالتمثيل بدون الغناء فيه لأنها ترغب في أداء التمثيل والغناء معا في عمل واحد.

ابرز أعمال مادلين مطر الغنائية

قدمت مطر عدد كبير من الأغاني مختلفة اللهجات ما بين اللبناني والمصري والعراقي، ومن اشهرها، "بحبك وداري، على بالي هواك، طمن قلبك، خانوني، عسى دعتولي يا حجاج البيت" وغيرها من الأغاني.

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إطلالات ماديلن مطر الصيفية