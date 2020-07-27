مادلين مطر تتصدر جوجل السعودية بسبب صورة

تصدرت الفنانة اللبنانية ماديلن مطر محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية عقب نشرها صورتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، حيث ظهرت وهي تحتسي فنجاناً من القهوة وترتدي ملابس البحر بألوان فاتحة ونظارة شمسية أنيقة.
وعلقت مطر على الصورة قائلة:"سآخذ جانبًا من الشاطئ مع قهوة.. أحد سعيد يا شباب،لا تنسوا أن تبقوا بأمان"، ونالت الصورة استحسان متابعيها".
وكانت الفنانة اللبنانية خاضت تجربة التمثيل حيث قدمت في السينما المصرية فيلمين وهما مهمة في فيلم قديم مع إدوارد وفيفي عبده، ولم ينجح الفيلم على مستوى الجمهور والنقاد، كما شاركت الفنان
وغابت عن الساحة الفنية فترة عقب وفاة والدتها حيث عاشت لفترة مصدومة من فراقها ولم تتمكن من ممارسة حياتها بشكل طبيعي، كما أنها صرحت بأحد الوسائل الإعلامية أنها ظُلمت فنيًا بسبب السياسة وتراجع الفن الهادف.
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