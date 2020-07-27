تراند اليوم : أنغام وزوجها يثيران أزمة.. طلاق رسمي أم مماحكة ؟

أزمة جديدة، أثارتها المغنية المصرية أنغام وزوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم على منصات التواصل (الأحد). فرغم تأكيد مقربين انفصال الثنائي منذ 7 أشهر، يحتفظ إبراهيم بصوره مع أنغام على حسابه في السوشيال ميديا، بينما قرر الثنائي أمس إلغاء متابعة بعضهما على «إنستغرام»، ما أثار التساؤلات عن سر تجدد الخلاف، وهل هو مؤشر على طلاقهما رسمياً أم مجرد مماحكات للصلح؟! وكان إبراهيم وجه في مارس الماضي الشكر لزوجته الأولى ياسمين عيسى ووصفها بالعظيمة، وأعلن وقتها عودته لها قائلاً: «انفصلت عن أم أولادي في أبريل ورجعت لها في مايو 2019». مؤكداً استحالة استغنائه عن أولاده مهما تعرض لضغوط.