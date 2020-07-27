جدول مزدحم لـ أحمد عزّ حتى نهاية 2020

متابعة بتجـــــــــــرد: رفض الفنان أحمد عز التعاقد على أي عمل فني جديد خلال الفترة الحالية، بسبب انشغاله بأعمال عدّة حتى نهاية العام الحالي، وحتى بداية العام 2021. كما أن له فيلماً انتهى من تصويره، وينتظر العرض خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء أزمة كورونا.

وانتهى عزّ من تصوير فيلم “العارف” وكان من المفترض عرضه في موسم عيد الفطر وتأجّل إلى عيد الأضحى قبل أن يتم تأجيله لأجل غير مسمّى، حتى تفتح دور العرض أبوابها بشكل كامل.

ويشاركه في بطولة الفيلم أحمد فهمي، فتحي عبد الوهاب، محمود حميدة، ركين سعد، كارمن بصيبص، محمد ممدوح، مصطفى خاطر، حازم إيهاب، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب.

ويستأنف خلال هذه الأيام عز تصوير مسلسل “هجمة مرتدة”، الذي من المفترض أن يتم عرضه في موسم رمضان الدرامي 2021، ويؤدّي فيه دور ضابط أمن تتورّط زوجته في المشاكل بسببه، وتؤدي دور البطولة أمامه هند صبري، وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب.