هيفاء وهبي تستأنف “أسود فاتح”

متابعة بتجـــــــــــرد: عادت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي لاستكمال تصوير مسلسلها الجديد “أسود فاتح” بعد فترة توقّف طويلة، وذلك تمهيداً لعرضه مع بداية العام المقبل.
وبدأت هيفاء تصوير المسلسل في شهر شباط الماضي، وكان من المفترض الانتهاء منه قبل منتصف أيار لعرضه في رمضان الماضي، لكن بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد توقّف التصوير، خصوصاً أن جزءاً كبيراً من أحداثه يصور في لبنان.
فقد قرّرت الحكومة اللبنانية في نهاية آذار وقف تصوير كل المسلسلات مدة أسبوعين، وبعد نهايتهما استؤنف تصوير بعض الأعمال وتوقّفت أخرى، ولم ينجح صنّاع المسلسل في الحصول على تصريح من الوزارة باستئناف التصوير وتوقف المسلسل حتى عاد أبطاله إلى تصويره مرة أخرى.
مسلسل “أسود فاتح” بطولة هيفا وهبي، روجينا، أحمد فهمي، معتصم النهار، صبري فواز، عمر السعيد، فراس سعيد، رانيا منصور، حسام الجندي، حنان سليمان، نانسي صلاح، ناصر سيف، ونبيل نور الدين، تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.
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