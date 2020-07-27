بطلة “نور ومهند” تتزوّج بشكل مفاجئ اليوم

متابعة بتجــــــــــرد: سارعت بعض المواقع التركية الى نشر خبر قرار الممثلة التركية سونغول أودين (المعروفة في العالم العربي بـ “نور”) المفاجئ بالزواج من حبيبها رجل الأعمال ارمان بيشيكجي، بعد علاقة استمرت ثلاث سنوات.

وقرّر الثنائي وفق ما ذكرت المواقع التركية، أن يقيما حفلة زفافهما اليوم في 27 تموز/يوليو في منزل عائلته.

وأضافت المواقع التركية أن حفلة الزفاف سيحضرها المقرّبون وعددهم 20 شخصاً فقط، على أن يقيما حفل زفاف كبير عقب انتهاء جائحة كورونا.