شبيه إلفيس بريسلي يحطم رقمًا قياسيًا.. شاهدوا ماذا فعل

متابعة بتجـــــــــــرد: حطّم مقلد نروجي للمغني الأميركي الراحل إلفيس بريسلي في أوسلو الرقم القياسي العالمي في تأدية أغاني “ملك الروك أند رول” على مدى أكثر من 50 ساعة خلال ماراتون موسيقي بث مباشرة عبر الإنترنت.

واستمر كييل إلفيس وهو الاسم الفني لكييل هينينغ بيورنشتاد بالغناء مدة 50 ساعة و50 دقيقة و50 ثانية محطماً الرقم القياسي السابق المدون في موسوعة “غينيس” بأكثر من سبع ساعات، فقد كان الرقم القياسي السابق مسجلاً منذ 16 عاما باسم الألماني توماس غاثجه.

وكان شبيه الفيس قد بدأ الغناء صباح الخميس عند الساعة الثامنة في حانة، وقال مدير أعماله أنه تجنب احتساء القهوة ليصمد على مدى ليلتين وراح يشرب العصائر ويتناول ألواح الطاقة التي سمحت له بالاستمرار والمحافظة على صوته الذي شابته بحة في الساعات الأخيرة.