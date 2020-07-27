كانييه ويست يعتذر لكيم كارداشيان علنًا

متابعة بتجـــــــــــرد: غرّد مغني الراب الأميركي كانييه ويست معتذراً لزوجته كيم كارداشيان عن الهجوم الذي شنه عليها فى وقت سابق عبر حسابه على تويتر حيث كشف عن نيته الطلاق منها.

وقال ويست في تغريدته: “أود أن أعتذر لزوجتي كيم لقيامي بإعلام أمراً خاصاً بيننا، لم أسترها مثلما سترتني، أريد أن أقول أنني أعرف أنني جرحتك. أرجوكِ سامحني شكراً لكِ على وجودك دائماً من أجلي”.

وكان “ويست” قد كشف عن إنه يسعى للطلاق من نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، ونشر سلسلة تغريدات مُسحت في وقت لاحق قال فيها إن زوجته تحاول عزله استنادًا لأسباب طبية وشبّه نفسه بنيسلون مانديلا.

وجاءت تلك التغريدات بعد يوم من تدشين “ويست” حملته الرئاسية بتجمع انتخابي شابه سوء التنظيم في تشارلستون بولاية ساوث كارولاينا. وأعلن خلال الفعالية وهو دامع العينين عن قرار قال إنه اتخذه مع زوجته كارداشيان بعدم إسقاط حملها.

وأثار ويست، الذي كان من أنصار الرئيس دونالد ترامب، حيرة الناخبين بشأن ما إذا كانت حملته حقيقية أم مجرد حيلة دعائية للمساعدة في بيع ألبومات أو سلع.