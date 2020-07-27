الملكة اليزابيث تشاهد إزاحة الستار عن صورة لها في وزارة الخارجية البريطانية

متابعة بتجــــــــــرد: أزاحت وزارة الخارجية البريطانية الستار عن صورة جديدة للملكة اليزابيث رسمتها الفنانة ميريام إسكوفيت شاهدتها الملكة عبر الانترنت، خلال لقاء لشكر العاملين بالوزارة على جهودهم لمساعدة المسافرين الذين أثرت عليهم قيود فيروس كورونا.

وتظهر الصورة الملكة ترتدي ثوباً أزرق تحت الركبة وحذاء أسود بكعب منخفض وتجلس على مقعد مغطى بورق الذهب في غرفة مفروشة بشكل مزخرف مع فنجان من الشاي ومزهرية من الورد البنفسجي على طاولة بجوارها.

وقالت الملكة اليزابيث البالغة من العمر 94 عاماً بعد مشاهدة ازاحة الستار عن الصورة عبر الفيديو:” إنني سعيدة لإتاحة الفرصة لمشاهدتها. أتمنى أن أراها بشكل حقيقي يوما ما”.