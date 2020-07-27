بالفيديو – أمل بوشوشة تحتفل بيوم ميلادها في أجواء رومنسية مع زوجها

متابعة بتجـــــــــرد: انتشر على عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو قصير سجل خلال احتفال الفنانة أمل بوشوشة بعيد ميلادها. وظهرت فيه برفقة زوجها وهما يقفان أمام قالب الحلوى وسط أجواء غنائية في مكان بدا أنه حديقة منزلهما.

ولفت الزوجان الأنظار بالأجواء الرومنسية حيث احتضن كل منهما الآخرقبل أن يقوم الزوج بتقبيل النجمة. كذلك توجهت أنظار المتابعين إلى الأخير حيث أبدى الكثيرون إعجابهم بوسامته.

ويشار إلى أن الفنانة تبلغ الـ38 عاماً وهي متزوجة منذ العام 2015 من رجل الأعمال اللبناني وليد عواضة الذي يعمل بين الغابون في افريقيا وبلده لبنان ورزقا في العام 2017 بابنتهما ليا.

انطلقت مسيرتها الفنية من خلال مشاركتها في الموسم الخامس من برنامج المواهب الشهير “ستار أكاديمي”. كما عملت في مجال التقديم التلفزيوني من خلال برنامج “توب 20” الذي عرض على شاشة قناة “روتانا موسيقى”.

كذلك خاضت أولى تجاربها التمثيلية من خلال مسلسل “ذاكرة الجسد” الذي شاركت فيه إلى جانب الفنان السوري جمال سليمان وعرض في الموسم الرمضاني 2010.