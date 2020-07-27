"البندقية السينمائي" يكشف لجنة التحكيم.. وإجراءات صارمة لكبح كورونا

كشف منظمو مهرجان البندقية السينمائي عن أعضاء لجنة تحكيم الدورة الـ77 التي ترأسها الممثلة الأسترالية كايت بلانشيت.

وكان المنظمون أعلنوا في يناير/كانون الثاني أن الممثلة الأسترالية سترأس الدورة التي تقام من 2 إلى 12 سبتمبر/أيلول.

واستكمل المهرجان، الأحد، اللجنة بـ6 أعضاء جدد هم 3 رجال و3 نساء، من بينهم الممثلة الفرنسية لوديفين سانييه والكاتب الإيطالي نيكولا لاجويا.

وستضم اللجنة أيضا السينمائية النمساوية فيرونيكا فرانز والمخرجة البريطانية جوانا هوج، فضلا عن المخرج كريستي بوي ممثل "الموجة الجديدة" في السينما الرومانية.

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أما العضو الأخير فهو المخرج الألماني كريستشان بيتزولد، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

وتقام الدورة الـ77 ببرنامج مقتضب مقارنة بالسنوات السابقة وبموجب بروتوكول صحي صارم، لا سيما التباعد الجسدي في القاعات بسبب جائحة كوفيد-19.

ويعد مهرجان البندقية السينمائي أقدم مهرجان سينمائي في العالم، حيث أسسه جوزيبي فولبي في عام 1932، حاملا اسم "Esposizione Internazionale d'Arte Cinematografica".

ومنذ افتتاح دورته الأولى دأب المهرجان العالمي على استقطاب أشهر نجوم العالم على سجادته الحمراء كل عام في أواخر أغسطس/آب أو أوائل سبتمبر/أيلول بشكل دوري في جزيرة ليدو في فينيسيا بإيطاليا.