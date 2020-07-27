أصالة وبسمة وهبة تنجوان من الموت بأعجوبة

نجت كل من النجمة أصالة والإعلامية بسمة وهبة، من الموت بأعجوبة وذلك بعدما كشفت الأخيرة عن فيديو أثناء تعرضهما لحادث في عرض البحر.

في التفاصيل، وثقت “وهبة” بكاميرتها حادث اصطدام “چيت سكي”، كانت تستقله في البحر، مع أصالة بالصخور، وذلك في مشهد مرعب.

ونشرت بسمة فيديو الاصدام وروت كيف نجت هي وأصالة من الموت بأعجوبة وقالت: “انا وأصالة تعرضنا لحادث كبير وبفضل الله نجونا من الموت بأعجوبة. أصالة كانت تقود “الچيت سكي” بسرعة واصطدمنا بالصخور. انا وقعت على رأسي الذي ارتطم بالصخور وفقدت الوعي ووقعت في القاع، وأصالة رغم وقوعها صممت تضرب الموج وتصرخ كي يأتي أي شخص لانقاذنا، وعندما استيقظت وجدت نفسي في مركب ناس طيبين يحاولون انقاذي بعدما فقدت الوعي ومن النبض ودقات القلب والدم الذي كان في قدمي. شكراً يا حبيبي يا رب يا رحمن رحيم بعبادك. شكراً أصاله انك صممتي تنقذيني وبالفعل انقذتيني بشهامتك ودائماً تثبتين انك جدعة وأصيلة. وشكراً لكل الناس التي انقذتني في المركب وكانوا في قمة الأخلاق والجدعنة وشكراً لـ ” علي البحار” .. وجدعنتك وهذا ليس بغريب على أهل اسكندريه الحمدلله ١٠٠ مرة. ومن فضلكم لا تستقلوا “الجيت سكي” وانتبهوا لأنفسكم ولأولادكم “.