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15 صورة تكشف حرفية التصوير فى "شديد الخطورة" لـ أحمد العوضى وريم مصطفى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  كشف  صناع مسلسل "شديد الخطورة" عن مجموعة من الصور الجديدة لأبطال المسلسل، الذى يعرض حالياً على منصة watch it الرقمية، والذى حقق نجاحاً كبيراً فى أول عرض له على المنصة، وهو من بطولة الفنان أحمد العوضى وريم مصطفى ورياض الخولى.

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وكشف المخرج حسام على عن الصور ليظهر مدى الحرفية فى التصوير بقيادة مدير التصوير كريم أشرف، فضلا عن الأداء التمثيلى والحركى لأبطال العمل، الذى يعرض حلقة منه كل أسبوع، والذى يعد أول مسلسل يضم 7 حلقات فقط، فى سابقة هى الأولى من نوعها.

 

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"شديد الخطورة" يخطط تقديمه على أكثر من جزء كل جزء 7 حلقات على منصة watch it  الرقمية، ويشارك فى بطولته أحمد العوضى وريم مصطفى، رياض الخولى، هادى الجيار، محمود حجازى، ناهد رشدى، حمزة العيلى، حسنى شتا، خالد كمال ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى.

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