مايا دياب تفيض جمالًا وأنوثة بصور في وقت غروب الشمس

متابعة بتجــــــــــرد: شاركت النجمة اللبنانية مايا دياب الجمهور عبر صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي بصور جديدة لها التقطتها في وقت غروب الشمس. وظهرت مايا في الصور بإطلالة تفيض أنوثة في لقطات عفوية أبرزت جمالها؛ وأرفقت صاحبة “يابا يابا” الصور بتعليق جاء فيه: “وقت الغروب الخاص بي”. على صعيد آخر، تحصد مايا دياب في الفترة الراهنة أصداء أغنيتها الجديدة “نهارنا وردي” والتي قدمتها للمرة الأولى في برنامج “ضحك ولعب وجد” حيث غنتها بطريقة مباشرة خلال الحلقة. وأغنية “نهارنا وردي” باللهجة المصرية وتتميز بالإيقاع الشرقي الراقص الذي تتميّز مايا دائمًا في تقديمه، وهي من كلمات تامر حسين وألحان وليد سعد.

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