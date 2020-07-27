بالصور – نجوى كرم تتألق بإطلالة صيفية مميّزة

متابعة بتجـــــــــــرد: نشرت النجمة اللبنانية نجوى كرم عبر صفحتها الرسمية في موقع “إنستغرام” صورًا جديدة لها، التقطتها في حديقة منزلها يوم أمس الأحد.

وظهرت نجوى في الصور بإطلالة صيفية كاجوال حيث اختارت سروال جينز ونسقته بأسلوب أنيق مع “توب” ملوّنة بأكثر من لون وحذاء زهري اللون. وعلّقت نجوى كرم على الصور متوجهةً إلى جمهورها بالقول: “اشتقتلكن”.

صور نجوى كرم حصدت إعجاب الجمهور حيث نالت آلاف الإعجابات (Likes) والتعليقات طيلة الساعات الماضية.

وكانت نجوى كرم قد كشفت مؤخرًا عن جهوزية الأغنية التي ستطرحها قريبًا حين ترى الوقت المناسب، كما اتفقت على التحضير لألبوم كامل مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

وينتظر جمهور نجوى كرم طرح الأغنيتها الجديدة بفارغ الصبر وهو ما يعبرون عنه يوميًا من خلال مواقع التواصل الإجتماعي.