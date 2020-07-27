شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد المصرى يصور المشاهد الخارجية لمسلسل "الوجه الآخر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ النجم ماجد المصري في تصوير المشاهد الخارجية في مسلسله "الوجه الآخر"، منذ يومين حيث يصور عددا من المشاهد داخل كازينو وكافيهات داخل الشيخ زايد، والتي تجمع بينه وبين الفنانة نسرين طافش وعدد آخر من النجوم، ويستمر التصوير حتى نهاية الأسبوع الجارى وبعدها يحصل فريق العمل على أجازة يومين من التصوير بسبب عيد الأضحى ويعود المصرى لديكور القرية الذكية لاستكمال التصوير.

مسلسل "الوجه الأخر" من إنتاج شركة سينرجى وقصة ماجد المصرى، وسيناريو وحوار، فداء الشندويلى، وإخراج سميح النقاش، وانطلق تصوير العمل منذ أسبوعين تقريباً في الديكور الرئيسي للعمل وهو ديكور شركة بالقرية الذكية، ومقرر أن يعرض العمل بداية سبتمبر المقبل.

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ويناقش النجم ماجد المصرى فى المسلسل، قضية مهمة فى المجتمع، وهو صراع جمع الأموال بطرق غير مشروعة.

مسلسل "الوجه الآخر" يعد ثانى بطولات ماجد المصرى فى الدراما التليفزيونية بعد مسلسل "بحر"، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنه عرفة.