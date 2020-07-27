شكرا لقرائتكم خبر عن جميلة عوض تبدأ تصوير حكايتها "لازم أعيش" من مسلسل "إلا أنا" بعد عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ الفنانة جميلة عوض تصوير المشاهد الأولى من مسلسل "إلا أنا" في حكايتها "لازم أعيش"، بعد عيد الأضحى مباشرة وإنتهاء تعاقدات النجوم الذين يشاركونها في بطولة العمل، ويشاركها في بطولة العمل كل من أحمد خالد صالح وخالد أنور ونجلاء بدر، والحكاية تكتبتها نجلاء الحدينى وتخرجها مريم أحمدى.

"لازم أعيش"، هى الحكاية السادسة من مسلسل "إلا أنا" بعدما تم عرض أول حكايتين منها على قناة dmc وهما "بنات موسى" بطولة وفاء عامر و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، وبدء تصوير الثالثة بعنوان "أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع والاستعداد للرابعة بعنوان "أمر شخصى" بطولة شيرى عادل، والخامسة "ضى القمر" بطولة كندة علوش.

مسلسل "إلا أنا" يتألف من 6 حكايات مستقلة مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، يضم المسلسل 6 بطلات، وكل حكاية 10 حلقات ولكل حكاية مؤلف ومخرج وبطلة، ويناقش المسلسل العديد من القضايا التي تهم المرأة مثل نظرة المجتمع الشرقي للمرأة المطلقة وكفاح المرأة من أجل ذاتها واولادها.

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مسلسل "إلا أنا" قصة يسرى الفخراني، تدور أحداثه في 60 حلقة، وتتناول موضوعات مهمة مثل "الصمت الزوجى- طموح وكفاح المرأة والعنف ضد المرأة ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة".

يذكر أن جميلة عوض عُرض لها مؤخرا فيلم "بنات ثانوي"، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل، وقدمت "جميلة" خلاله دورًا جديدًا لم تقدمه من قبل، حيث جسدت شخصية فتاة في الصف الثالث الثانوي في مدرسة حكومية، ليناقش الفيلم مشاكل الفتيات والشباب في هذه السن.