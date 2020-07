شكرا لقرائتكم خبر عن هل يعد ألبوم Folklore مؤشرا على انفصال تايلور سويف عن جو ألوين..اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

فاجأت النجمة العالمية تايلور سويفت محبيها وعشاقها يوم الجمعة الماضية بأطلاق البومها الغنائي الجديد " Folklore " و الذي يجده الكثيرين مختل تماما عن أي عمل غنائي قدمته سويفت من قبل، ولا ننسي أن البوم تايلور سويفت "Lover" الذي اطلقته في (2019) كان مليئا بألحان البوب ​​المبهجة التي أعطت المستمعين لمحات عن علاقتها الخاصة مع صديقها النجم الإنجليزي جو ألوين ، إلا أن ألبوم "Folklore" يحمل طابعا وروحا مختلفة تماما.



تايلور و ألوين

فبعد الاستماع إلى الألبوم المكون من 16 أغنية ، وجد المعنيين بالموسيقي و الغناء أن الأعمال التي يضمها الألبوم تبتعد تماما عن أسلوب والرؤية العامة التي كانت تظهرها سويفت، وهو ما جعل العديد من المعجبين يعربون عبر الـ SOCIAL MEDIA عن قلقهم الشديد من أن الزوجين قد يكونا انفصلا في سرية مثلما يحافظان دائما علي سرية و هدوء علاقتهما .





وجعلت كلمات أغنيتين من الالبوم و هما "The 1" و "Exile" المعجبين يتساءلون عما إذا كانوا قد كتبوا بالفعل عن جو ألوين ، حيث اعتادت سويفت أن تقدم أغاني عن علاقاتها بعد الانفصال مثلما حدث مع جون ماير فقدمت سويفت أغنية " Dear John " ، كذلك قدمت أغنية عن وعود جو جوناس الفاسدة التي كان يقدمها لها و ذلك في أغنية " Forever & Always " لذلك من الطبيعي أن يحلل معجبو المغنية الشهيرة كلمات الألبوم الجديدة بحثا عن أي تلميحات حول علاقتها الغامضة مع ألوين و التي استمرت لمدة ثلاث سنوات.

فقد ركزت تايلور سويفت علي تقديم أول أغنية بالألبوم و هي "The 1" ، التي تلقي نظرة على علاقة لم تنجح و ذلك بدلا من تقديم أول أغنية بالألبوم بشكل رومانسي أو تستعرض قصة حب مميزة .

كما كان لدى المستمعين المزيد من الأسئلة في الوقت الذي وصلوا فيه إلى الأغنية الرابعة من الالبوم و هي " Exile " والتي تركز أيضا علي علاقة فاشلة .

أغنيات البوم Folklore

1. “The 1”

2. “Cardigan”

3. “The Last Great American Dynasty”

4. “Exile” (feat. Bon Iver)

5. “My Tears Ricochet”

6. “Mirrorball”

7. “Seven”

8. “August”

9. “This Is Me Trying”

10. “Illicit Affairs”

11. “Invisible String”

12. “Mad Woman”

13. “Epiphany”

14. “Betty”

15. “Peace”

16. “Hoax”