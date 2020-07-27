فن ومشاهير

نجل السقا يكشف عن بوستر فيلمه الجديد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_هاني صابر :

كشف ياسين السقا، نجل الفنان أحمد السقا، عن بوستر فيلمه الجديد.

ونشر السقا، بوستر الفيلم عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "i see you".. الفيلم سيعرض ٢٠٢١، وهو العمل الذي كان يتحدث عنه منذ فترة حول .

وظهر ياسين، على البوستر وبجانبه ممثلة تُدعى إليسيا ولكس، وظهر في خلفية بوستر صورة لعمارات ولاية نيويورك الأمريكية.

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