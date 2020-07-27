نجل السقا يكشف عن بوستر فيلمه الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_هاني صابر :

كشف ياسين السقا، نجل الفنان أحمد السقا، عن بوستر فيلمه الجديد.

ونشر السقا، بوستر الفيلم عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "i see you".. الفيلم سيعرض ٢٠٢١، وهو العمل الذي كان يتحدث عنه منذ فترة حول التحرش.

وظهر ياسين، على البوستر وبجانبه ممثلة تُدعى إليسيا ولكس، وظهر في خلفية بوستر صورة لعمارات ولاية نيويورك الأمريكية.