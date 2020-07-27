سعيد الماروق: "نص النجوم ضاعت نجوميتهم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر : قال المخرج اللبناني سعيد الماروق، إن نصف النجوم ضاعت نجوميتهم بسبب مواقع التواصل الإجتماعي. وكتب الماروق، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "‏النجومية لها شروط بس للأسف في زمن التواصل الإجتماعي.. نص النجوم ضاعت نجوميتهم". يذكر أن آخر أعمال المخرج سعيد الماروق، فيلم "الفلوس" بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام، وقصة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي.

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