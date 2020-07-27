وفاة نجمة هوليوود أوليفيا دي هافيلاند

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

توفيت نجمة هوليوود أوليفيا دي هافيلاند، أمس الأحد، عن عمر ناهز الـ104 عامًا في باريس.

وقالت وكيلة الدعاية ليزا جولدبرج في بيان إن الممثلة، وهي واحدة من أعظم نجمات العصر الذهبي لهوليوود، توفيت فى هدوء لأسباب طبيعية في منزلها.

وشاركت دي هافيلاند في عام 1938 في فيلم "مغامرات روبن هود"، "ذهب مع الريح"، وفازت بجائزة جولدن جلوب لدورها في فيلم "أناستازيا: لغز آنا" في عام 1986.

ولدت دي هافيلاند في اليابان عام 1916. وحصلت على جوائز في الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.