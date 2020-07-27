محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
توفيت نجمة هوليوود أوليفيا دي هافيلاند، أمس الأحد، عن عمر ناهز الـ104 عامًا في باريس.
وقالت وكيلة الدعاية ليزا جولدبرج في بيان إن الممثلة، وهي واحدة من أعظم نجمات العصر الذهبي لهوليوود، توفيت فى هدوء لأسباب طبيعية في منزلها.
وشاركت دي هافيلاند في عام 1938 في فيلم "مغامرات روبن هود"، "ذهب مع الريح"، وفازت بجائزة جولدن جلوب لدورها في فيلم "أناستازيا: لغز آنا" في عام 1986.
ولدت دي هافيلاند في اليابان عام 1916. وحصلت على جوائز في الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة نجمة هوليوود أوليفيا دي هافيلاند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.