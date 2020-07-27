شكرا لقرائتكم خبر عن "انتظر وشاهد من حولك".. خطة هوليوود لإصدار الأفلام الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يزال تقويم إصدار أفلام الأبطال الخارقين في حالة تغير مستمر، حيث تأخر إصدار Spider-Man 3 من MCU فبعدما كان من المقرر طرحه في نوفمبر 2021 تم تأجيله إلي 17 ديسمبر 2021 ، حسب ما نشر موقع movieweb

تأجيل تاريخ إطلاق فيلم Spider-Man الجديد ليس سوى جزء من تقويم الإصدار المحلي ، تاركًا إصداره الدولي محل تساؤل، وهو ما يشير إلى أن استوديوهات هوليوود تواصل اعتماد نهج "انتظر وشاهد من حولك" 'wait and see' لتخطيط الإصدارات الجديدة ، ومن المحتمل أن يتم تعديل تقويم الإصدارات عدة مرات أخرى حتى يتم التعامل بشكل أفضل مع حالة الطوارئ العالمية التي تشهد استمرار جائحة الكورونا.

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وكانت قد أعلنت الشركة العارضة لفيلمي A Quiet Place Part 2"وTop Gun: Maverick تأجيل طرحهم من العام الحالي، إلى 23 إبريل 2021.

ففيلم Top Gun: Maverick تم تغيير وقت عرضه إلى 2 يوليو من العام المقبل ، بعدما كان من المقرر أن يعرض في 23 ديسمبر 2020.

وفي هذا السياق أصدر رئيس باراماونت للتوزيع كريس أرونسون بيان وقال "نحن نؤمن حقا أنه لا توجد تجربة مشاهدة فيلم بشكل ممتع مثل تلك التي تتمتع بها في السينمات، و نحن ملتزمون بالتجربة السينمائية..و نريد التأكيد أنه عندما يحين الوقت ، سيستمتع الجمهور في كل مكان مرة أخرى برؤية أفلام باراماونت على الشاشة الكبيرة."