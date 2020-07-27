شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الناصر يبدأ تصوير "أمر شخصى" بعد عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان جمال عبد الناصر إنه سوف يبدأ تصوير أول مشاهده ضمن أحداث حكاية أمر شخصى من مسلسل "إلا أنا" مع ميدو عادل وشيرى بعد عيد الأضحي المبارك مباشرة، وأضاف جمال لـ"الخليج 365" أن يلعب دور شخصية تدعي كمال وكيل وزارة ، ووالد ميدو عادل، مشيراً إلى أنه يتمنى أن دوره ينال إعجاب الجمهور وقت عرض مسلسل، لاسيما أن دوره جديد ومختلف عن أعماله السابقة.

وأوضح أن "إلا أنا" عمل ناجح وحقق نجاحا كبيرا في حكايات السابقة، ويضم فنانين متميزين ومؤلف موهوب مخرج واع، مضيفاً أنه وافق على العمل فى "أمر شخصي"، لوجود ممثلين ومتميزين.

Advertisements

مسلسل "إلا أنا " قصة يسرى الفخراني، تدورأحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور في 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية بمعظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة مثل الصمت الزوجي - طموح وكفاح المرأة والعنف ضد المرأة ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة.

يشار إلى أن أخر أعمال جمال عبد الناصر مسلسل "بلا دليل" بطولة درة، خالد سليم، نيكولا معوض، حازم سمير، اسلام جمال، عمر الشناوي، جمال عبد الناصر، أشرف زكي، أنعام الجريتلي، أحمد كرارة، ديانا هشام، شيرين عرفة، مها نصار، محمد لطفي شاهين وهاجر الشرنوبي وباقة من النجوم، وقصة وسيناريو وحوار إنجي علاء وإخراج منال الصيفي وإنتاج شركة سينرجى.