أحمد عز يحتفل بعيد ميلاده مع جمهور مسرحيته "علاء الدين".. صور

رنا صلاح الدين - احتفلت أسرة مسرحية "علاء الدين" للنجم أحمد عز، بالأطقم الطبية في عرض خاص للمسرحية، أقامته تقديرا لمجهوداتهم وتضحياتهم الكبيرة لخدمة الوطن والإنسانية خلال الأشهر الماضية في مواجهة جائحة "كورونا".

وقدم النجم أحمد عز والمخرج مجدي الهواري وكافة أبطال العمل، تحية خاصة للحضور، وأعربوا عن تقديرهم لكل ما بذلوه، مؤكدين أن ذلك أبسط ما يمكن تقديمه لهم.

كما فاجأت أسرة "كايرو شو" النجم أحمد عز والحضور، بالاحتفال بعيد ميلاد عز في ختام العرض.

وكان فريق مسرحية "علاء الدين" قد احتفلوا بعيد ميلاد أحمد عز من قبل، في كواليس العمل.

الفنان محمد ثروت نشر مقطع فيديو من الاحتفال، على حسابه الخاص على موقع "انستجرام"، وقد ظهر فيه أحمد عز وهو يقف على المسرح أثناء البروفات، وفجأة دخل عليه الجميع حاملين قالب من الحلوى ويغنون له، فرد عليهم قائلا: "أحلى عيد ميلاد".

Advertisements

فوجئ الفنان المصري أحمد عز باحتفال مفاجئ في الكواليس، أعده فريق عمل مسرحية "علاء الدين" له، احتفالا بعيد ميلاده.

الفنان محمد ثروت نشر مقطع فيديو من الاحتفال، على حسابه الخاص على موقع "انستجرام"، وقد ظهر فيه أحمد عز وهو يقف على المسرح أثناء البروفات، وفجأة دخل عليه الجميع حاملين قالب من الحلوى ويغنون له، فرد عليهم قائلا: "أحلى عيد ميلاد".

ثروت وجه تهنئة لأحمد عز، بقوله: "كل سنة وانت طيب يا علاء الدين وعقبال 1000 سنة صحة وسعادة.. عفريت المصباح".

والفنان المصري أحمد عز من مواليد 23 يوليو عام 1971، أي أنه يبلغ من العمر حاليا 49 عاما.