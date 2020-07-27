نجاة أصالة وبسمة وهبة من الموت غرقا.. تعرف على تفاصيل الحادث المروع بالفيديو

رنا صلاح الدين - نجت الفنانة السورية أصالة والإعلامية المصرية سمة وهبة من الموت غرقا، بعدما تعرضا لحادث مروع، حيث اصطدم الموتوسيكل المائي الخاص بهما بالصخور في البحر.

بسمة وهبة نشرت مقطع فيديو للحادث، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وعلقت قائلة: "أنا وأصاله تعرضنا لحادث كبير وبفضل الله نجونا من الموت بأعجوبة".

وأضافت: "أصاله كانت سايقه ((الچيت سكي)) بسرعه واصطدمنا بالصخور وانا اترميت برأسي ع الصخر وفقدت الوعي ووقعت فى القاع، وأصاله رغم وقوعها صممت تضرب الموج وتخبط وتنادي حد ينقذني".

وتابعت: "أنا فوقت لقيت نفسي في مركب ناس طيبين ووشوش حواليا كل واحد بيحاول ينقذني من الميه اللي دخلت جسمي وانا فاقده الوعي ومن النبض ودقات القلب والدم اللي كان طالع من الجروح اللي في رجلي".

وحمدت الله على نجاتهما، بقولها: "شكراً يا حبيبي يا رب يا رحمن رحيم بعبادك شكراً أصاله انك صممتي تنقذيني وبالفعل انقذتيني بشهامتك ودايماً بتثبتيلي انك جدعه وأصيله".

وأضافت: "وشكراً للولاد اللي أنقذوني بالمركب وكانوا ف قمه الأخلاق والجدعنه وشكراً لـ "علي البحار".. وجدعنتك دي مش غريبه ع أهل اسكندريه الحمدلله ١٠٠ مره ومن فضلكم محدش يجري بالموتوسيكل المائي وانتبهوا لنفسكم ولأولادكم".

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وفي أول تعليق لأصالة على الحادث، عبرت عن حبها الشديد للموتوسيكل المائي منذ صغرها، مؤكدة أنها تحب ركوبه كثيرًا.‏

وطمأنت جمهورها على صحتها، في فيديوهات نشرتها عبر خاصية "ستوري" بموقع "انستجرام"، حيث أكدت أنها بحالة صحية جيدة بعد الحادث الذي ‏تعرضت له مع الإعلامية بسمة وهبة، في مياه العلمين، حيث ارتطم الموتوسيكل المائي في حاجز صخري كاد ‏يودي بحياتها وحياة بسمة وهبة.‏

وأضافت أنها تحب الاستمتاع بالبحر كالأطفال، مما أدى إلى وقوعها هي وبسمة وهبة هذه الوقعة، خاصة أن بسمة وهبة ‏تعرضت للحادث بصورة أصعب منها، مشيرة إلى أنهما الاثنتان بخير حال الآن، وقد ذهبت بعد الحادث وتناولت الطعام مع أصدقائها.‏