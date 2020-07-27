إسعاد يونس تفتتح مجموعة سينمات.. وشريف رمزي يوجه رسالة لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_ هاني صابر :

وجه الفنان شريف رمزي، الشكر للفنانة إسعاد يونس، رئيس مجلس ادارة الشركة العربية للسينما، على افتتاحها مجموعة سينمات مدينتي وتضم ١٥ قاعة عرض .

ونشر رمزي، صورة له مع إسعاد يونس من حفل الإفتتاح، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "ألف مبروك لحبيبة قلبي أنا وحبيبة قلب كل الناس على افتتاح مجموعة سينمات مدينتي".

وأضاف: "شكراً لدعوتي ومليون شكر على عطائك ومجهودك الكبير لصناع السينما وخصوصاً في الظروف الصعبة جدا اللي العالم كله بيعيشها، ناس كتير بتقفل وتهد وإنتِ بتفتحي وتبني.. بحبك".