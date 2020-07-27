محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -هاني صابر :
حرص المنتج محمد العدل، على إحياء الذكرى الرابعة لرحيل المخرج الكبير محمد خان.
وكتب العدل، عبر حسابه على تويتر: "أحد أهم المخرجين من بداية الثمانينات وحتى الآن، سأفتخر دائما أننا كنا أصدقاء.. واني عشت في عصر خان وخيري بشارة وداوود عبدالسيد وعاطف الطيب، جيل هذه المرحلة وغيرهم".
وأضاف : "خان .. كنت صديق الحياة ومحب لها .. نفتقدك ونفتقد آرائك".
ورحل المخرج الكبير محمد خان، عن عالمنا عام 2016، بعد مسيرة فنية حافلة، ومن أهم أعماله "الحريف"، "زوجة رجل مهم"، "موعد على العشاء"، "أحلام هند وكاميليا"، وغيرها من الأعمال.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد العدل لـ"خان" في ذكرى وفاته: "سأفتخر دائما أننا كنا أصدقاء" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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