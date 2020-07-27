"حد ينقذني".. لحظة اصطدام أصالة وبسمة وهبة في الصخور وسط البحر بـ"جيت سكي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
كشفت الإعلامية بسمة وهبة، تفاصيل اصطدام الفنانة أصالة نصري أثناء ركوبها "الجيت سكي" وسط البحر، بالصخور.
ونشرت بسمة، فيديو لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت:"
أصالة كانت سايقة ( الچيت سكي) بسرعة واصطدمنا بالصخور وأنا اترميت برأسي على الصخر، وفقدت الوعي ووقعت في القاع".
وتابعت: "أصالة رغم وقوعها صممت تضرب الموج وتخبط وتنادي حد ينقذني، أنا فوقت لقيت نفسي في مركب ناس طيبين ووشوش حواليا كل واحد بيحاول ينقذني من الميه اللي دخلت جسمي وأنا فاقدة الوعي ومن النبض ودقات القلب والدم اللي كان طالع من الجروح اللي في رجلي، شكراً يا حبيبي يا رب يا رحمن رحيم بعبادك ".
وأضافت "شكراً أصالة إنك صممتي تنقذيني، وبالفعل أنقذتيني بشهامتك ودايماً بتثبتيلي إنك جدعة وأصيلة.. وشكراً للولاد اللي أنقذوني بالمركب وكانوا في قمة الأخلاق والجدعنة، وشكراً لعلي البحار وجدعنتك دي مش غريبة على أهل اسكندرية.. الحمدلله ١٠٠ مرة ومن فضلكم محدش يجري بالموتوسيكل المائي وانتبهوا لنفسكم ولأولادكم".
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