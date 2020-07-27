الإعلامي شـريف مدكور يعلق على واقعة التعدي على شاب مصري بـالكويت

علق الإعلامي شريف مدكور، على واقعة تعرض شاب مصرى مقيم فى دولة الكويت، للإعتداء بالضرب على يد مواطن كويتى، فى واقعة وثقتها كاميرات المراقبة.

وكتب "مدكور" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" تدوينة قال فيها: " نفسي أفهم سبب كره أغلب الشعوب العربية لينا؟؟؟ و محدش يقولي عيب ومفيش حاجهً اسمها دوله شقيقه ده إحنا حربنا علشان البلاد دي ".

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وإنهالت عليه التعليقات مابين مؤيد ومعارض،

وآخرون طالبوه بحذف المنشور حتى لا يتسبب في تجديد المشاحنات، ووجه له أحد الأصدقاء تعليق قال فيه :" علشان خاطري شيل البوست بسرعة .. أنت شخصية عامة "، " شريف أنا زرت معظم البلاد العربية وتقريبا كل شعوبهم بيعشقوا مصر بس ساعات بيحصل احتقان بسبب ماتشات ومنافسات الكورة ... وكمان فى بعض الأشخاص مغرورين ومتعالين .. بس الغالبية بيموتوا فى مصر ".

جدير بالذكر أن واقعة تعدي مواطن كويتي على شاب مصري بدولة الكويت، أثارت غضب الشعب المصري والعربي، حيث وثقت كاميرات المراقبة تعرض شاب مصرى مقيم فى دولة الكويت، للإعتداء بالضرب على يد مواطن كويتى، حيث يعمل الشاب "كاشير"، ويدعى "وليد"، ويظهر فى المقطع المصور المواطن الكويتى وهو يعتدى بالصفع ثلاث مرات على وجه الشاب المصرى، تدخلت سيدة كانت تقف بجانبه ودفعته بعيدًا عنه، كما تدخل أفراد الأمن وعدد من العملاء الموجودين لإبعاد الرجل المعتدى عن الشاب.