علق الشاعر الغنائي أمير طعيمة، على تعاون شركة روتانا للصوتيات والمرئيات مع مطرب المهرجانات حمو بيكا، وذلك بعد طرح البوستر الدعائي لأحدث أغاني بيكا "إيه الحكاية".
وكتب "طعيمه" عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات الأشهر عالمياً "تويتر": "شئ محزن ان اللوجو اللي اتحط علي اعمالعظماء يبقي محطوط علي النوع ده من الاعمال، أصدقائي المسئولين في روتانا و اللي هيزعلوا مني، مع الايام هتعرفوا انها نصيحة مخلصة و انكم بتسيئوا لتاريخكم".
ماركت يعرض سلعة رخيصة حتي لو عليها طلب".
وتابع: "فيه فرق بين شركة كبيرة و بين سوبر
يذكر ان، شركة روتانا للصوتيات والمرئيات كانت قد طرحت، اليوم، البوستر الدعائي لأغنية "إيه الحكاية" لحمو بيكا ويشاركه الغناء كلاً من علي قدورة، نور التوت، مودي أمين، والأغنية من كلمات إسلام كابونجا، ألحان حمو بيكا، توزيع فيجو الدخلاوي، وتعد أول عمل يجمع بين شركة روتانا ومطرب المهرجانات حمو بيكا.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير طعيمة معلقاً على تعاون شركة روتانا مع حمو بيكا: شيء محزن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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