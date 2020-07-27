أمير طعيمة معلقاً على تعاون شركة روتانا مع حمو بيكا: شيء محزن

علق الشاعر الغنائي أمير طعيمة، على تعاون شركة روتانا للصوتيات والمرئيات مع مطرب المهرجانات حمو بيكا، وذلك بعد طرح البوستر الدعائي لأحدث أغاني بيكا "إيه الحكاية".

وكتب "طعيمه" عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات الأشهر عالمياً "تويتر": "‏شئ محزن ان اللوجو اللي اتحط علي اعمال

عظماء يبقي محطوط علي النوع ده من الاعمال، أصدقائي المسئولين في روتانا و اللي هيزعلوا مني، مع الايام هتعرفوا انها نصيحة مخلصة و انكم بتسيئوا لتاريخكم".



وتابع: "فيه فرق بين شركة كبيرة و بين سوبر

ماركت يعرض سلعة رخيصة حتي لو عليها طلب".



يذكر ان، شركة روتانا للصوتيات والمرئيات كانت قد طرحت، اليوم، البوستر الدعائي لأغنية "إيه الحكاية" لحمو بيكا ويشاركه الغناء كلاً من علي قدورة، نور التوت، مودي أمين، والأغنية من كلمات إسلام كابونجا، ألحان حمو بيكا، توزيع فيجو الدخلاوي، وتعد أول عمل يجمع بين شركة روتانا ومطرب المهرجانات حمو بيكا.

