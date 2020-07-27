رد الشاعر أيمن بهجت قمر عن تعاون شركة روتانا للصوتيات والمرئيات مع مطرب المهرجانات حمو بيكا، بعد تعرضه لهجوم شديد عبر مواقع التواصل الإجتماعي. وكتب "قمر" عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" : "أكبر ميزة لوجود حمو بيكا وزمايله في روتانا أن أغانيهم هتعدي على جهات رقابية وده في حد ذاته شئ كويس". وزمايله في روتانا أن أغانيهم هتعدي على جهات رقابية وده في حد ذاته شئ كويس".

وتابع: "ما تتشطروش على عيال غلابة معندهاش لجان إلكترونية ترهبكوا، الفن عرض وطلب Advertisements ووجودهم في روتانا جايز يحطهم في قالب مقبول " ووجودهم في روتانا جايز يحطهم في قالب مقبول " جدير بالذكر ان، شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، كانت قد طرحت، اليوم، برومو أغنية مطرب المهرجانات حمو بيكا الجديدة "إيه الحكاية" عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير " إنستجرام"،

ويشاركه في الغناء "علي قدورة، نور التوت، مودي أمين، والتوزيع لفيجو الدخلاوي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أيمن بهجت قمر يدافع عن حمو بيكا بعد تعرضه لهجوم شديد على السوشيال ميديا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.