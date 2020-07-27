بـالفيديو .. "صاحبة رأي" لـ إلـيسا تتجاوز الـ مليون ونصف مشاهدة

تجاوزت أغنية "صاحبة رأي" للفنانة اللبنانية إليسا، حاجز المليون و 500 ألف مشاهدة بعد أيام من طرحها، عبر القناة الرسمية الخاصة بشركة "روتانا" على موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب".

الأغنية من كلمات: أسامة مصطفى، وألحان: سامر أبو

طالب، وتوزيع: هادي شرارة، وهندسة صوت وميكس: ايلي بربر.



تقول كلمات الأغنية: "أنا صاحبة رأي وعايشة حياتي في وجهة نظري .. ما بقولش كلام من ورا قلبي مش

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مؤمنة بيه..

وأبويا علمني ما خفش ودايما أواجه قدري .. وما دام على حق ما خفش دا مبدأ عايشة عليه".

أنا واضحة وضوح الشمس في عز الضهر وفي عز الصيف .. أيامي ساعات من فصل ربيع تقلب على فصل خريف .. لكن لوني واحد مش بمشي بألوان الطيف".

