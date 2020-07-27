بعد طرحها .. أغنية مسلسل "شديد الخطورة" تحتل المركز الرابع على "يوتيوب"

إحتلت الاغنية الرسمية لمسلسل "شديد الخطورة"، التي تحمل عنوان "انا رايح" المركز الرابع على موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب".
وحققت الأغنية نجاحاً كبيرا، وهي من غناء الفنان أحمد كامل، ومن كلمات خالد عصام الدين، والحان أحمد طارق يحيى، وخالد عصام، وتوزيع احمد طارقواسماعيل نصرات، ومكس وماستر عمار خاطر.
مسلسل "شديد الخطورة" بطولة الفنان أحمد العوضي، ريم مصطفى، هادي الجيار، حسني شتا، خالد كمال، محمود حجازي، رياض الخولي، وإخراج حسام علي.
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