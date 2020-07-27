شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. ألبوم تايلور سويفت يبيع مليون و300 ألف نسخة فى 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع ديلي ميل أن ألبوم تايلور سويفت الثامن والذي طرح بعنوان Folklore بيع منه مليون و٣٠٠ ألف سخة في 24 ساعة وهو الألبوم الذي حظى بإعجاب المعجبين والنقاد بعد إصداره المفاجئ فى منتصف ليل الخميس الماضي.
وتتضمن الألبوم 16 أغنية، فيما تشمل النسخة المميزة أغنية إضافية بعنوان "ذي ليكس"، وتعاونت سويفت في هذه الأسطوانة مع فرقة "بون آيفر"، وكذلك مع أحد مؤسسي فرقة "ذو ناشيونال" آرون ديسنر الذي أنتج أو شارك في تأليف 11 من الأغنيات الست عشرة وحملت كل الأغنيات توقيع سويفت نفسها، إذ كتبتها أو شاركت في تأليفها، وهو ما درجت عليه في معظم أغنيات أسطواناتها السابقة.
وكانت الأسطوانة الأخيرة لسويفت قد صدرت في نهاية أغسطس 2019 وحملت عنوان "لافر" وتربعت الأسطوانات الست الأخيرة للمغنية في صدارة ترتيب مبيعات الأسطوانات في الولايات المتحدة.
تصدرت أغنية تايلور سويفت الجديدة Cardigan قوائم البحث بعدما حققت اكتر من ٢٥ مليون مشاهدة علي اليوتيوب وتقول كلمات أغنية Cardigan لـ تايلور سويفت:
Vintage tee, brand new phone
High heels on cobblestones
When you are young, they assume you know nothing
Sequin smile, black lipstick
Sensual politics
When you are young, they assume you know nothing
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