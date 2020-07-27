شكرا لقرائتكم خبر عن كليب cardigan لتايلور سويفت يحقق نجاحا ملحوظا خلال 3 أيام..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع كليب أغنية "cardigan" للنجمة العالمية تايلور سويفت أن يحقق نجاح ملحوظ فور إطلاقها له عبر قناتها الخاصة بموقع الفيديو الشهير "يوتيوب" ، وأغنية "cardigan" هي واحدة من أغنيات ألبومها الجديد الذي يحمل اسم " folklore " والذى عملت تايلور على إنجازه في صمت، و حقق كليب cardigan نسبة مشاهدة عالية علي "يوتيوب" وصلت الي أكثر من 23 مليون مشاهدة خلال 3 أيام فقط من إطلاقه .

وكانت النجمة العالمية تايلور سويفت البالغة من العمر ( 30 سنة ) قد أعلنت للعالم مؤخرا أنها لم تخبر حتي أصدقائها المقربين بأنها كانت تعمل علي اعداد الألبوم الغنائي الجديد ، الذي أطلقته بعد أقل من 24 ساعة من الإعلان عن وجوده.

وتحدثت في جلسة أسئلة من المعجبين، فقالت: "لم يكن أحد يعلم أنني أقوم بتنفيذ ألبومي حتى أنني لم أخبر أصدقائي حتى قبل الإعلان مباشرة ، لقد كان العالم السري الخاص بي الذي ذهبت إليه ، وفي الحقيقة أنا لم أقدم موسيقى كهذه من قبل ".

كما أن آرون ديسنر الذي عمل مع تايلور سويفت في 11 أغنية من الألبوم الجديد أخفى الخبر عن الجميع حتي عن ابنته.

أغنيات البوم Folklore

1. “The 1”

2. “Cardigan”

3. “The Last Great American Dynasty”

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4. “Exile” (feat. Bon Iver)

5. “My Tears Ricochet”

6. “Mirrorball”

7. “Seven”

8. “August”

9. “This Is Me Trying”

10. “Illicit Affairs”

11. “Invisible String”

12. “Mad Woman”

13. “Epiphany”

14. “Betty”

15. “Peace”

16. “Hoax”