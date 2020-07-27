شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة بعد سقوطها فى البحر: "باخد أوسكار وقعات.. وبسمة بخير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمأنت النجمة أصالة جمهورها، على صحتها، بعد اصطدامها بالصخور، أثناء ركوبها "چيت سكي" فى البحر بمدينة العلمين الجديدة، مع الإعلامية بسمة وهبة، حيث سقط الثنائى فى البحر، وتمكنا من الخروج سالمين، ونشرت أصالة عبر ستورى انستجرام الخاص بها، فيديو تتحدث فيه عن الواقعة حيث قالت، "انا كويسة والله بس أنا كويسة لأنى متعود ع الوقعات .. باخد اوسكار وقعات .. انا بحب الجيت سكى وكمان العجل.. وبحب لما ألعبهم .. ماحبش ألعب زي الماما ولكن ألعب زي الأولاد الصغيرين".



قبل الاصطدام



أصالة على انستجرام

وتابعت أصالة، "اليوم وقعنا .. الواقعة كانت بسيطة بالنسبالى .. لكم الحمد لله على سلامة بسمة .. لأنها فجأة طارت ازاى مش بعرف.. ياريت كان حد صورنا من فوق المية كانت واقعة كوميدى"

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وكانت بسمة وهبة، قد وثقت لحظة اصطدام "چيت سكي"، كانت تستقله فى البحر، مع النجمة أصالة، بالصخور، وعلقت بسمة على الفيديو قائلة: "أنا وأصاله تعرضنا لحادث كبير وبفضل الله نجونا من الموت بأعجوبة.. واصطدمنا بالصخور وانا اترميت برأسي ع الصخر وفقدت الوعي ووقعت فى القاع، وأصاله رغم وقوعها صممت تضرب الموج وتخبط وتنادي حد ينقذني انا فوقت لقيت نفسي في مركب ناس طيبين ووشوش حواليا كل واحد بيحاول ينقذني من الميه اللي دخلت جسمي وانا فاقده الوعي ومن النبض ودقات القلب والدم اللي كان طالع من الجروح اللي في رجلي شكراً يا حبيبي يا رب يا رحمن رحيم بعبادك"

وتابعت بسمة: "شكراً أصاله انك صممتى تنقذينى وبالفعل انقذتينى بشهامتك ودايماً بتثبتيلي انك جدعه وأصيله وشكراً للولاد اللي انقذوني بالمركب وكانوا ف قمه الأخلاق والجدعنه وشكراً لـ " على البحار" .. وجدعنتك دي مش غريبه ع أهل اسكندريه الحمدلله ١٠٠ مره ومن فضلكم محدش يجري بالموتوسيكل المائي وانتبهوا لنفسكم ولأولادكم".