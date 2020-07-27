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شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى يتبنى كلبا جديد ويضمه لمجموعة كلابه المنزلية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - للنجم أحمد فهمى، علاقة خاصة جدا بالكلاب، حيث دائما ما ينشر عبر حساباته على السوشيال ميديا، صورا وفيديوهات مع الكلاب الخاصة به والتى يربيها، كما تأثر للغاية، حينما رحل أحد كلابه، ومن أبرز الفنانين الذين يدافعون عن حقوق الحيوانات عبر السوشيال ميديا، ونشر أحمد فهمى عبر حسابه على "انستجرام"، فيديو جديد لتبنيه كلب جديد من أحد الملاجئ، وذلك بحسب الفيديو الذى نشره على "ستورى" حسابه على انستجرام.
فهمى وكلبه الجديد
ويظهر أحمد فهمى وهو يحاول أن يلعب مع الكلب ويمازحه فى حديقة منزله، رغم ألام الركبة التى يعانى منها، حيث ظهر فى الفيديو وهو مازال يربط قدمه.
وكانت الفنانة هنا الزاهد، وثقت تفاصيل يومها الذي قضته برفقه زوجها الفنان أحمد فهمي، في زيارتهما لأحدي مزارع الكلاب، ونشرت عدة فيديوهات وصور عبر الاستوري الشخصي بحسابها عبر موقع انستجرام.
وظهرت الزاهد برفقة فهمي داخل مزرعة الكلاب وهما يلهون مع الكلاب البلدي والتقاط الصور التذكارية معهما، والتي يظهر أنها لم تكن المرة الأولي لهما في زيارتها.
من ناحية أخرى استأنف النجم أحمد فهمى تحضيرات فيلمه الجديد "حلم سوسن" وذلك بعد فترة الراحة التى حصل عليها بسبب إصابته فى الركبه قبل أسبوعين، وأيضا عودة آلام المرىء له مرة أخرى وإجرائه بعض الفحوصات الطبية.
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