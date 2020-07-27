شكرا لقرائتكم خبر عن "على حس حكايتنا".. أغنية جديدة لـ إليسا بتوقيع رامى جمال ووسام عبد المنعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش الموزع وسام عبد المنعم إنتعاشة فنية خلال الفترة الحالية، حيث انتهي من تسجيل أغنية للمطربة اللبنانية إليسا، بألبومها الجديد تحمل اسم"على حس حكايتنا"، من كلمات وألحان رامي جمال.

كما يتعاون وسام فى أغنية سينجل جديدة مع رنا سماحة تحمل اسم"هوبا"، من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، ومن المقرر أن يتم طرحه علي طريقة الفيديو كليب خلال الأيام المقبلة.

من ناحية أخرى شاركت رنا سماحة فى رمضان الماضى بمسلسل "جمع سالم" مع الفنانة زينة، ليكون ثانى تعاون لها فى الدراما مع الفنانة زينة بعد مشاركتها معها بمسلسل "أزمة نسب" الذى تم عرضه فى عام 2016.

كانت الفنانة إليسا قد احتفلت خلال الأيام الماضية ، بردود الفعل الإيجابية حول أغنيتها الجديدة "صاحبة رأى"، وكتبت فى تغريده عبر حسابها الشخصى على موقع "تويتر"، "يسعدنى أن أحصل على كل هذه التعليقات الإيجابية حول الأغنية والغلاف وتشوقكم للألبوم.. أنا محظوظة لوجودكم".