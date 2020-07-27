شكرا لقرائتكم خبر عن حنان ترك: اللهم اخرج من قلبى كل قدر للدنيا وكل ما يشغلنى عن طاعتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفاعلت الفنانة حنان ترك مع متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بمشاركتهم الأدعية، قبل أيام قليلة من عيد الأضحى، حيث غردت عبر تويتر قائلة :"اللهم اخرج من قلبي كل قدر للدنيا وكل محل للخلق يميل بي إلى معصيتك أو يشغلني عن طاعتك أو يحول بيني وبين التحقق بمعرفتك الخاصة ومحبتك الخالصة".



وكانت الفنانة حنان ترك قد شاركت متابعيها من خلال حسابها على موقع تويتر بدعاء: "اللهم بلغنا ‎العشر الأوائل من ذي الحجة، ونحن في أحسن صحة وحال .. مجبورين ومرحومين برحمتك يا ارحم الراحمين".

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ودوما ما تعتاد الفنانة حنان ترك إلى الظهور من وقت لآخر عبر حساباتها على السوشيال ميديا لتهنئة متابعيها بمناسبات مثل شهر رمضان الكريم حيث سبق وهنأت متابعيها به، كما حرصت مع تفشي فيروس كورونا أن تكتب عبر حسابها بموقع "إنستجرام" "حدثت نفسي كثيرا في تلك الأيام العصيبة عن نبى الله يونس ودعائه العظيم الذى يصرخ فيه بكل وحدانيه وبكل توحيد أنه لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين، ما أحوج البشرية كلها أن تقوله وتهتز أركانها بمعانيه.. فلا سبيل من الخروج من الظلمى إلا بالاعتراف بالذنب والرجوع إلى الله".

وكانت كشفت الفنانة حنان ترك فى وقت سابق من العام الماضى عن عودتها لجمهورها خلال الفترة المقبلة بطريقة جديدة، وذلك وفقاً لما ذكرته عبر حسابها الرسمى على فيس بوك.

كما طالبت حنان ترك الجمهور بعدم الانسياق وراء الحسابات التى تنتحل شخصيتها بقولها "نرجو من الجميع تحرى الدقة فيما ينشر منى وعنى حيث إنى لا أمتلك غير صفحة واحدة رسمية وموثقة على إنستجرام وتويتر، وهذا الحساب على فيس بوك، وجارٍ توثيقه، وأنا غير مسئولة عن أى شيء ينشر إلا على هذه الحسابات الموثقة رسميًا".