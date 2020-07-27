شكرا لقرائتكم خبر عن ياكل على قفاه ليه.. صلاح عبدالله يتضامن مع الشاب المعتدى عليه فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الفنان صلاح عبدالله على واقعة الاعتداء على الشاب المصري وليد صلاح في الكويت، بأبيات شعرية، بعدما أثارت القضية ضجة كبرى على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.



صلاح عبدالله على تويتر

وغرد الفنان صلاح عبدالله عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا :"حالة غضب.. رايح ياكل عيش…ياكل على قفاه ليه؟!.. ياكرام العرب..شفتوا الصرخة المحبوسة في عينيه.. سمعتوا الحسرة اللي شلت لسانه وكتفت إيديه.. ياكرام العرب لجل ما أبلع تحليلي إشفوا غليلي.. وروني المجرم اللي يستاهل قطع إيده اللي إتمدت عليه هتعملوا فيه إيه؟!".

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على صعيد آخر، قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن مشهد اعتداء مواطن كويتى، على عامل مصرى فى الكويت أشعل غضب المصريين فى الداخل والخارج إلى جانب الشعب الكويتى، مشيدة بدور الحكومة الكويتية التى قامت بضبط الجانى وتحرير محضر بالواقعة على وجه السرعة، مناشدة وسائل الإعلام بالتوقف عن بث هذا الفيديو احتراماً لمشاعر "وليد" الشاب المعتدى عليه.

ووجهت وزيرة الهجرة، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، الشكر للحكومة الكويتية، على سرعة القبض على الجانى واتخاذ كل ما يلزم تجاهه قانونياً، لافتة إلى وجود تعاون وتنسيق بين الجانبين المصرى والكويتى عالى المستوى.

وتابعت الوزيرة: "وليد لم يتنازل عن القضية وما يتم تداوله بشأن ذلك غير صحيح ومعه محامى من الكويت.. مقدرة جداً ثباته الانفعالى ولم يتعامل بنفس درجة الإساءة التى تعرض لها وتصرف تصرفاً سليما"، مشددة على أنها تتواصل مع المصرى المعتدى عليه من خلال القنصل العام المصرى بالكويت.

ولفتت وزيرة الهجرة، إلى أن الحرب على مصر والمنطقة بشكل عام معلومة للجميع، ولكن هناك أنواعا جديدة من الحروب تتمثل فى بث الشائعات والفتن بين الشعوب من أجل إحداث وقيعة بين الجانبين، وعلى الجميع أن يحذر ممن يريدون إثارة الفتن، وتابعت: "التحرك السريع من السلطات الكويتية كان مناسباً والدولة المصرية تقف إلى جوار أبنائها.. ويوجد احترام للعمالة المصرية الوافدة التى تعمل على الأراضى الكويتية".