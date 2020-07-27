شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لحظة اصطدام أصالة وبسمة وهبة بـ"جيت سكي" فى الصخور وسط البحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وثقت الإعلامية بسمة وهبة، لحظة اصطدام "چيت سكي"، كانت تستقله فى البحر، مع النجمة أصالة، بالصخور، وعلقت بسمة على الفيديو قائلة: "أنا وأصاله تعرضنا لحادث كبير وبفضل الله نجونا من الموت بأعجوبة.. واصطدمنا بالصخور وانا اترميت برأسي ع الصخر وفقدت الوعي ووقعت فى القاع، وأصاله رغم وقوعها صممت تضرب الموج وتخبط وتنادي حد ينقذني انا فوقت لقيت نفسي في مركب ناس طيبين ووشوش حواليا كل واحد بيحاول ينقذني من الميه اللي دخلت جسمي وانا فاقده الوعي ومن النبض ودقات القلب والدم اللي كان طالع من الجروح اللي في رجلي شكراً يا حبيبي يا رب يا رحمن رحيم بعبادك"

وتابعت بسمة: "شكراً أصاله انك صممتى تنقذينى وبالفعل انقذتينى بشهامتك ودايماً بتثبتيلي انك جدعه وأصيله وشكراً للولاد اللي انقذوني بالمركب وكانوا ف قمه الأخلاق والجدعنه وشكراً لـ " على البحار" .. وجدعنتك دي مش غريبه ع أهل اسكندريه الحمدلله ١٠٠ مره ومن فضلكم محدش يجري بالموتوسيكل المائي وانتبهوا لنفسكم ولأولادكم"



قبل الاصطدام

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