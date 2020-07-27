شكرا لقرائتكم خبر عن حميد الشاعرى يضع اللمسات النهائية على ألبومه الجديد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يضع المطرب حميد الشاعري اللمسات النهائية على ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث يتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين من ضمن الشعراء عزيز الشافعى وصابر كمال، ومحمد البوغة، ومدحت العدل، وأحمد حسن راؤول، ومحمود صلاح، أمير طعمية، وأحمد حبيب.

ومن الملحنين محمد رحيم، وبلال سرور، ومصطفى شوقي، وأحمد زعيم، وعمرو الشاذلي، ولحن أيضًا حميد لنفسه عددًا من الأغاني في الألبوم، الذي ينفذ توزيعات أغنيه بنفسه.

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وطرح حميد الشاعرى مؤخراً أغنية ديو بمشاركة كل من إيهاب توفيق وهشام عباس ومصطفى قمر بعنوان "قادرين"، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا ولاقت إعجاب الجمهور، الذى أشاد بها عبر وسائل التواصل الاجتماعى "السوشيال".

يذكر أن حميد الشاعرى انتهى من تصوير الديتو الغنائى مع المطرب مصطفى قمر، وإيهاب توفيق، وهشام عباس، والتى تحمل اسم "زحمة الأيام"، وهى من كلمات الشاعر الراحل سامى العجمى، وألحان الراحل أشرف سالم، وتوزيع نديم الشاعرى.