بالصور.. افتتاح سينما رينسانس مدينتي بحضور نجوم الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للسينما، الاحتفال بافتتاح سينما "رينسانس" بمدينتي.

ويضم مجمع السينمات 15 قاعة عرض، وتم تزويد قاعات مجمع السينمات بأحدث التقنيات وشاشات العرض في الشرق الأوسط وسيتم استقبال الجمهور للحجز ومشاهدة أحدث الافلام المعروضة ابتداء من اليوم الإثنين.

حضر الافتتاح الفنانة الكبيرة صفية العمري، الفنان شريف رمزي، المنتج هشام جمال، الفنانة شيماء سيف، نشوى مصطفى.