هكذا احتفل فارس كرم بعيد ميلاد أسما لمنور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_هاني صابر : حرص الفنان اللبناني فارس كرم، على تهنئة الفنانة المغربية أسماء لمنور، بعيد ميلادها. وكتب كرم، عبر حسابه الرسمي على تويتر: "‏أسماء الغالية على قلبي.. كل عام وأنت حبيبة الكل .. ينعاد عليكي بالخير والصحة ويخليلك عيلتك وصوتك.. اشتقتلك".

يذكر أن، الفنانة المغربية أسماء لمنور، خضعت مؤخرا لعملية جراحية لاستئصال المرارة بإحدى المصحات بمدينة الدار البيضاء.

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