هكذا أحيت ليلى علوي ذكرى المخرج محمد خان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :
حرصت الفنانة الكبيرة ليلى علوي، على إحياء الذكرى الرابعة لرحيل المخرج محمد خان.
ونشرت ليلى، صورا لها من فيلم "خرج ولم يعد"، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ربما كانت الشخصيات من الخيال، ولكن ثق أن الأماكن من الواقع محمد خان، ذكرى رحيل المخرج الكبير محمد خان".
فيلم "خرج ولم يعد" بطولة يحيى الفخراني، ليلى علوي، فريد شوقي، عايدة عبدالعزيز، توفيق الدقن، ومن إخراج محمد خان.
ورحل المخرج الكبير محمد خان، عن عالمنا عام 2016، بعد مسيرة فنية حافلة، ومن أهم أعماله "الحريف"، "زوجة رجل مهم"، "موعد على العشاء"، "أحلام هند وكاميليا"، وغيرها من الأعمال.
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