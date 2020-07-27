مي عمر جذابة وميرهان حسين على البحر.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة: حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة: أحمد السعدني نشر الفنان أحمد السعدني صورة له من أمام البحر، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، خلال قضاء عطلته الصيفية. أحمد فريد نشر الفنان أحمد فريد صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها من أمام البحر. إيمي طلعت زكريا نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها وهي تحلق في الهواء. ريم سامي نشرت الفنانة ريم سامي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة. سمية الخشاب Advertisements نشرت الفنانة سمية الخشاب صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من داخل "حمام السباحة". فيفي عبده نشرت الفنانة فيفي عبدة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة. مي عمر نشرت الفنانة مي عمر صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة. ميرهان حسين نشرت الفنانة ميرهان حسين صورة لها من أمام البحر، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". هنا الزاهد نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إإنستجرام"، ظهرت فيها جالسه على "كرسي". يارا نشرت المطربة اللبنانية يارا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من داخل منزلها.

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