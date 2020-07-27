"مش هيبقى إنت والزمن عليهم".. مصطفى درويش ينتقد المتنمرين على المصطافين ببعض الشواطئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

انتقد الفنان مصطفى درويش بعض الأشخاص الذين يتنمرون على المصطافين البسطاء في بعض الشواطئ رأس البر، أو جمصة، أو إسكندرية.

ونشر "درويش" صورة للمصطافين في أحد الشواطئ، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، وعلق: "في ناس جميلة وماسمهمش غلابة لا اسمهم ناس جميلة بينزلوا الإسكندرية ورأس البر او جمصة او حتى بلطيم أو فايد يوم واحد في السنه، عشان يشموا شوية هوا نضيف وبيفضلوا يحوشوا فى السنة لليوم ده وينزلوا الميه يغسلوا نفسهم من الشقا والتعب وقرف الدنيا".

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وأضاف: "ينزلوا بقي بهدومهم، بعبايات بيتي، ببنطلون مقصوص عشان يبقي شورت، ياريت منركزش معاهم وبلاش تصوير وتريقة على لبس أو تصرفات، الناس دي اليوم ده بالنسبالهم يوم بيحكوا عنه لأصحابهم طول السنة، مش هيبقي إنت والزمن عليهم، الناس دي أهالينا".

وشارك الفنان مصطفى درويش في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل بـ"100 وش" بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، علا رشدي، إسلام إبراهيم، دنيا ماهر، سلوى محمد علي، وإخراج كاملة أبو ذكري.